新灵魂乐艺人D’Angelo的遗作单曲《Kamikazi》在出现在《侠盗猎车手6》原声带后，已可在流媒体平台收听。NME报道。

这首此前未发行的歌曲出现在游戏内电台Worldwide中。这位音乐人的家人于去年10月宣布，他在与胰腺癌长期抗争后去世。

音乐人的认可

这位艺人的兄弟小卢瑟·阿彻表示，迈克尔，即D’Angelo的本名，于2024年11月批准以目前的形式将这首歌曲用于《侠盗猎车手6》的发行。他表示，这位音乐人热衷于Rockstar Games，此前曾与该公司合作，并很高兴这段录音将被收录进游戏并作为独立单曲发行。

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D’Angelo此前已与Rockstar Games合作：他为《荒野大镖客：救赎2》原声带创作了歌曲《Unshaken》。Rockstar Games音乐部门负责人伊万·帕夫洛维奇此前告诉《滚石》，这位音乐人曾前往开发商位于纽约的办公室，以试玩游戏的早期版本。

遗作发行

《Kamikazi》的黑胶版本也已开放预订。小卢瑟·阿彻表示，迈克尔委托他监督遗作的发行，同时遵循这位音乐人的标准和创作原则。

D’Angelo去世后，他的长期合作者Questlove也曾暗示将有遗作音乐发行。与此同时，Atlantic Records和Rockstar Games推出了《Grand Theft Auto 6: The Album》扩展版，新增23首曲目，其中包括Slayyyter、The Dare、Denzel Curry、Travis Scott、Overmono和Power Trip的作品。

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