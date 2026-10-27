欧盟驻也门大使帕特里克·西蒙内呼吁在未来几天内采取具体措施，制止新一轮战事、保护平民并减轻他们的苦难。正如《The National》报道所述，这位外交官强调，政治解决的可能性已变得更加困难，但对于实现也门持久和平及其邻国的安全仍然是必要的。

西蒙内表示，军事事态能够改变当地局势，但其本身无法消除政治分歧，也无法确保稳定。他指出，也门冲突有其自身原因，但正日益与地区紧张局势交织在一起。因此，他认为，既需要地区降级，也需要兼顾也门人民利益和诉求的包容性政治解决方案。

对和平进程的威胁

10月9日，联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里表示，该国已重返全面战争，战事已蔓延至多条战线。2022年在联合国斡旋下达成停战后出现的相对平静，面临破裂风险。

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据该媒体报道，胡塞武装最近一次升级始于7月，当时叛军发动行动并夺取了也门西部海岸。也门政府和沙特阿拉伯领导的联盟以空袭和反攻作出回应。该报道称得到伊朗支持的胡塞武装也加强了对沙特阿拉伯城市的打击。

人道主义援助

西蒙内强调，国际社会的关注不应仅集中于导弹袭击和海上航线，而也门人民的日常需求却被忽视。他表示，人们需要食品、清洁用水、医疗援助、教育、稳定收入以及可信的和平前景。

根据联合国数据，自2026年6月以来，由于最近的升级，也门已有超过25万人流离失所。这位大使还对胡塞武装在亚丁的袭击以及对塔伊兹持续的围困表示担忧，围困限制了食品、水、药品和燃料的供应。周日，欧盟宣布向也门追加2250万欧元人道主义援助，此外还有此前为2026年拨付的8750万欧元。

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