印度尼西亚驻澳大利亚大使西斯沃·普拉莫诺呼吁保护澳大利亚北领地科堡半岛的野化爪哇野牛种群。他还提议未来考虑将部分动物送回印度尼西亚，那里野外仅剩约1000头爪哇野牛，ABC News报道。

科堡半岛的种群

科堡半岛位于达尔文东北约200公里处，生活着约1万头野化爪哇野牛。这些动物于19世纪40年代从东南亚被带到北领地，用于一个失败的殖民定居点。1849年，一组20头爪哇野牛从巴厘岛被运往北领地。

尽管这些动物在澳大利亚被视为野化动物，但爪哇野牛正处于极度濒危状态。2006年一项涵盖科堡半岛加里格古纳克巴鲁国家公园50多头动物的研究发现，它们具有东南亚地区不常见的纯系遗传特征。

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合作提议

普拉莫诺表示，将爪哇野牛送回印度尼西亚的可能方案需要谨慎处理。据他所说，需要确认这些动物在遗传上适合印度尼西亚的国家公园。这位大使还提议向北领地引入更多爪哇野牛，以增加澳大利亚牛群的遗传多样性。

这位大使表示，目前尚未就此事进行正式谈判。他认为，应先由北领地政府与印度尼西亚国家公园展开讨论，随后再让外交和贸易部参与。

富有同情心保护中心主任丹尼尔·兰普指出，澳大利亚可以在保护这样的物种方面发挥作用：它们在澳大利亚境内属于野化种群，但在其自然分布范围内面临灭绝威胁。他强调，有必要在保护本地物种与全球动物保护之间寻求平衡。

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