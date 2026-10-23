美国驻以色列大使迈克·赫卡比对和平委员会和美国驻耶路撒冷大使馆能否在没有美国政府额外规划和资源的情况下确保落实总统唐纳德·特朗普的加沙计划表示怀疑。据《耶路撒冷邮报》援引Politico获得的一份内部电报报道。

有关协调中心的问题

据Politico报道，在周四发送给美国国务院领导层的文件中，赫卡比提出了是否有足够人员监督哈马斯解除武装以及加沙地带重建启动的问题。

主要担忧涉及国际加沙支持中心（IGSC），该中心协调美国、以色列和国际伙伴之间的互动。五角大楼计划在未来一年内减少其人员在该中心的驻留，相关职责将移交给文职雇员。

赫卡比表示，美国驻耶路撒冷大使馆目前没有执行这些职责的人员编制，尽管若了解人力、财政和后勤需求，则可以作好准备。他还指出，和平委员会正在增加人员，但其承担IGSC全部职能的能力仍不明确。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

职能移交的风险

这份标注为“敏感但非机密”的电报还警告称，用文职雇员替代军方人员可能会使与以色列国防军的合作复杂化，特别是在情报共享方面。

赫卡比询问国务院领导层，在美国战争部缩减其驻留后，国务院和和平委员会的角色及责任将如何变化，以及在此类过渡开始前必须满足哪些条件。他在接受福克斯新闻采访时表示，和平委员会可以逐步推进，但障碍是哈马斯。他在电报中称，该组织未履行解除武装的承诺是进展的障碍。

和平委员会的立场

和平委员会表示，它不了解赫卡比的电报，但对其有关人道主义援助、安全、治理、法治、基础设施发展和加沙重建的计划准备情况表示有信心。

文件还强调，重建延误可能会削弱加沙国家管理委员会——一个为管理该地区而设立的巴勒斯坦技术官僚机构。赫卡比呼吁将扩大人道主义援助与该委员会的优先事项及长期重建计划相协调。

关注我们在