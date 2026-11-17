美国驻联合国大使迈克·沃尔茨抵达黎巴嫩贝鲁特，在那里他与黎巴嫩官员讨论了可能替代联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）的方案。该部队的授权每年续期，现将于12月到期。据The National报道，新机制将监督在美国斡旋下达成的黎巴嫩与以色列之间协议的执行情况。

贝鲁特会谈

沃尔茨在巴卜达总统府会见了黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩，并与总理纳瓦夫·萨拉姆和议长纳比·贝里举行会晤。美国驻黎巴嫩大使米歇尔·伊萨，以及黎巴嫩与美国和以色列谈判代表团团长西蒙·卡拉姆参与了会谈。

根据黎巴嫩总统府的信息，双方讨论了该国和地区局势、UNIFIL任务的结束，以及在以色列持续发动袭击和黎方所称以色列未履行框架协议条款的背景下黎巴嫩南部的局势。

总理萨拉姆强调，有必要在该国南部保留获得联合国安理会授权的国际存在。他表示，此类任务应履行监测、报告、协调和沟通职能，并支持黎巴嫩军队扩大国家控制。

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围绕新机制的分歧

黎巴嫩和以色列未能就UNIFIL任务结束后应运作的机构形式达成一致。据该媒体报道，黎巴嫩提议部署多国部队，以监督协议的执行。黎巴嫩官员对The National表示，以色列多次拒绝黎巴嫩提出的可为该部队提供分遣队的国家方案。

沃尔茨表示，预计法国将起草一项基于共识的联合国安理会决议草案。他还承诺将把在贝鲁特听到的立场传达给华盛顿和安理会。

根据三方协议条款，以色列应从指定的试点地区撤军，真主党应解除武装，黎巴嫩应接管这些领土。一个第三方核查委员会应监督协议的执行。美国国务卿马尔科·鲁比奥此前表示，在UNIFIL之后，这不一定必须是军事任务：民事核查机制可能成为替代方案。

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