南非驻美国大使鲁尔夫·迈耶在开普敦表示，南非共和国政府已不再过于介意未获邀请参加G20峰会。美国计划于2026年12月在佛罗里达州迈阿密举行该峰会。据《每日独行者报》报道，他于2026年10月26日在开普敦新闻俱乐部发表讲话时作出上述表示。

迈耶称，南非已经开始与将于明年主办G20峰会的英国接触。他还表示，南非驻美大使馆代表和南非商界代表将于11月参加在华盛顿举行的B20峰会。B20是G20的商业组成部分，由美国企业而非美国政府组织。

对德国呼吁的回应

迈耶是在回答有关德国总理弗里德里希·默茨呼吁邀请南非参加迈阿密G20会议的问题时作出回应的。这位大使指出，这一呼吁并未改善比勒陀利亚与华盛顿的关系。起初，未获邀请被视为双边关系中的障碍，但该国政府如今决定继续向前。

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南非是G20的创始成员国。据该媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普在2025年抵制了在南非举行的G20峰会，并于2026年取消了南非参加美国峰会的邀请。

恢复关系的意愿

大使承认，南非与美国的关系目前紧张，但强调恢复双方关系的重要性。他称美国是世界最大经济体，并指出，超过600家美国企业在南非开展业务，并在那里创造就业岗位。

迈耶表示，他的主要任务是尽快加强与华盛顿的政治和贸易联系，其中包括为在南非创造就业岗位。

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