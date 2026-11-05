德国驻华沙大使馆表示，德国军人和装备的出现完全具有仪式性和协调性质。据RMF24报道，这一声明是在网上出现德国联邦国防军军人和军用车辆的照片及视频后发布的。

该外交机构解释称，包括波兰在内的德国驻外机构正在举办纪念德国联邦国防军成立71周年的活动。作为这些活动的一部分，举办了一场纪念德国空军成立70周年的展览。大使馆指出，在波兰举行庆祝活动是对其在北约东翼关键作用的认可。

北约框架内的合作

德国外交官还提及两国之间的军事合作。特别是，德国参与了在马尔堡和明斯克-马佐维耶茨基开展的空中巡逻任务，并向当地部署了“欧洲战斗机”战机。柏林还向波兰提供了“爱国者”系统分队，以保护其领空。

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此外，大使馆指出，德国工程师将支持“东部盾牌”的建设。声明强调，大使馆将驳斥有关德国干涉波兰内政或为自身目的利用盟友的虚假信息。

波兰政界人士的反应

波兰众议院议员达柳什·马特茨基发布了一段视频，视频中他在华沙波兰议会大楼附近与德国军人交谈。录像中的一名军人解释说，他们因展览而来到波兰。RMF24指出，波兰众议院距离德国大使馆约450米。

议员马雷克·雅库比亚克也要求就德国军人的调动做出解释，此前德国陆军的三辆卡车在A4高速公路上发生事故。波兰宪兵队就该事件发布了一份声明，但雅库比亚克继续要求解释这批运输车辆的护送问题。

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