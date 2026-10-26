新加坡驻印度尼西亚雅加达大使馆否认了社交媒体上有关大使郭福成据称与印度尼西亚前外交部副部长迪诺·帕蒂·贾拉尔及政治学者赛富尔·穆贾尼会面的消息。该外交机构表示，10月18日没有人到访大使官邸。

大使馆声明

据Channel NewsAsia报道，大使馆称这些说法是“明显的虚假信息”。大使馆表示，将与印度尼西亚通信和数字事务部合作，应对虚假信息的传播。

这些指控是在一段据称展示新加坡驻雅加达大使馆入口的视频在社交媒体上传播后出现的。相关帖文称，被其称为政府反对者的贾拉尔和穆贾尼曾与这名新加坡外交官会面。

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当事人否认

迪诺·帕蒂·贾拉尔称这一说法是捏造的。他表示，10月18日他在澳大利亚珀斯，曾在一场有关气候变化的活动上发言，并于10月20日晚返回印度尼西亚。他补充说，他认识自2022年起领导新加坡驻印度尼西亚外交使团的郭福成，但从未去过其官邸。

赛富尔·穆贾尼另行向Metro TV表示，他从未与贾拉尔或新加坡大使交流或会面。印度尼西亚执政党大印尼运动党表示，正在核查有关可能会面的信息，以及网上传播消息的真实性。

这些报道出现之际，印度尼西亚正就与新加坡的关系展开积极讨论。此前，贾拉尔曾公开为新加坡辩护，反驳有关新加坡据称密谋损害印度尼西亚利益、包括其股票市场的说法。

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