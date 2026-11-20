美国驻墨西哥大使馆表示，来自中国的化学前体物质正流向墨西哥贩毒集团，可能用于制造甲基苯丙胺。该声明于墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆结束深圳访问当天发布；她在当地与北京达成了能源、科学和环境领域的合作协议。

美国大使馆的声明

据《南华早报》报道，美国外交使团援引了美国司法部的数据，以及美国国土安全调查部门于2025年9月实施的一次查获行动。大使馆称，美国当局在一周内查获了超过300吨来自中国、 предназначенных для мексиканского картеля Синалоа的前体物质。

大使馆表示，这批物质本可用于制造近19万公斤甲基苯丙胺，估计价值5.69亿美元。美国外交使团还声称，中国不仅是芬太尼前体物质的重要来源，也是包括甲基苯丙胺在内的其他合成毒品前体物质的重要来源。

这是辛鲍姆访问期间，美国大使馆第二次发布有关中国和合成毒品的帖子。周二，当她在深圳会见中国国家主席习近平时，该外交使团写道，芬太尼的成分主要来自中国。此后，中国外交使团表示，美国的芬太尼问题与监管不足和滥用毒品有关。中方未立即回应有关美国大使馆新帖文的问询。

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墨西哥与中国的协议

习近平在会晤期间表示，将双边关系提升至新水平对于全球南方国家的合作具有重要意义。辛鲍姆表示，双方讨论了增加墨西哥对华出口，包括牛油果和龙舌兰酒。

能源协议规定发展太阳能热能和地热能项目，中国专家将培训墨西哥技术人员。双方还批准了36项旅游结对协议，并正就医疗培训备忘录开展工作。

辛鲍姆表示，墨西哥并不寻求与中国签署自由贸易协定，但希望扩大在特定领域的合作。她在与美国总统唐纳德·特朗普会晤后还表示，墨西哥与中国的合作不会影响其与华盛顿的关系。

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