美国驻委内瑞拉大使馆表示，其全体人员目前均在加拉加斯瓦列阿里巴区的外交综合体办公。美国临时代办约翰·M·巴雷特表示，美国使团的目标是实现第三阶段，这一阶段将促成委内瑞拉举行自由、公正的选举并建立持久的民主制度。

《The Rio Times》于10月24日报道了这一消息。该媒体指出，在2019年断绝外交关系后，华盛顿于2026年3月30日正式恢复美国驻加拉加斯大使馆的运作。

外交使团的优先事项

巴雷特表示，外交官扩大驻留使美国能够就稳定局势和提供基本服务等问题，直接与委内瑞拉民众合作。所列优先事项包括稳定电网、加强医疗卫生系统以及经济复苏。

大使馆发布这一消息之前，委内瑞拉临时政府与2015年国民议会举行了第三轮谈判，该议会被认为与反对派有关联。谈判在进行了六天后于10月21日结束。美国国务院表示，双方同意审查并修改压制性法律，以扩大政治和社会自由，同时在恢复独立最高法院方面取得了进展。

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谈判与选举进程

据该媒体报道，司法任命委员会将遴选32名新的法官。华盛顿还表示，自1月以来已有超过1,000名政治犯获释，并呼吁立即释放仍被拘押的人员。

10月22日，反对派支持者在加拉加斯和其他城市举行活动，要求确定选举日期、允许反对派领导人玛丽亚·科里娜·马查多返回，并释放政治犯。流亡巴拿马的马查多支持将2027年7月24日定为总统选举日期。官方尚未宣布投票日期。

能源合作

10月23日，临时总统德尔西·罗德里格斯与巴雷特视察了苏利亚州的一个石油项目。罗德里格斯表示，该油田产量已达到每日11.5万桶，计划在12月前提高至12万桶。该媒体将此次视察与委内瑞拉和美国8月达成的能源协议联系起来。

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