8月，巴西对欧盟国家的石油供应达到每日97.5万桶，几乎是2月每日49万桶的两倍。同期，欧盟在巴西石油出口中的份额从22%升至约34%，OilPrice报道。

欧盟的税收优势

据该媒体报道，巴西政府于3月对原油出口征收12%的税，按货物的FOB价值计算。欧盟与南方共同市场签署于1月、并自5月1日起临时适用的临时贸易协定规定，对于符合其条件并运往欧盟的供应，出口关税至少降低50%。

按照每桶约77美元的价格，根据OilPrice的计算，巴西生产商向欧盟销售时每桶缴纳4.62美元税款，而运往中国或印度的货物则为9.24美元。这使其能够以略低于市场水平的价格向欧洲炼油厂供货，同时获得更高的每桶收入。

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新增产能与原油品种

9月，巴西石油产量达到创纪录的每日470万桶，较一年前增长20.3%。自2024年10月以来，巴西石油公司已投产六个大型项目，其中包括布齐奥斯和梅罗油田的项目。它们与挪威国家石油公司Equinor的Bacalhau项目共同提供约每日130万桶的产能，其中一部分仍在提高产量。

欧洲买家接收了Tupi、Búzios和Mero等级的货物，目的地包括阿姆斯特丹—鹿特丹—安特卫普地区、西班牙、葡萄牙、波兰、法国和意大利。Mero等级的流量较2024年几乎增长两倍，达到每日57万桶。该等级原油的API度为29°，在巴西三种主要等级中硫含量最低，为0.31%。

运费影响亚洲需求

秋季运费上涨令巴西石油在亚洲的销售更加困难。据OilPrice数据，从巴西到中国的VLCC运输成本从2月的每桶6美元升至10月的36美元。在11月中旬运费降至每桶约13至14美元后，中国买家开始重新采购巴西原油。与此同时，10月对印度西海岸的供应达到每日34万桶。

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