墨西哥的分布式发电装机容量在上半年增长9.4%，达到5675兆瓦。同期，该国新增485.76兆瓦装机容量，并签订了54,766份新合同，Mexico News Daily报道，援引墨西哥国家能源委员会（CNE）的数据。

太阳能占装机容量的99%以上

分布式太阳能光伏发电占5640兆瓦，约占CNE机制下所有已安装容量的99.5%以上。屋顶太阳能电池板的普及推动了增长。

分布式发电是指通过靠近用电地点的小型模块化系统生产电力。这类设施不需要大型集中式发电厂或长距离输电线路，并有助于减少对国家电网的依赖。截至6月底，分布式发电的累计投资达到145.8亿美元。

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哈利斯科州在装机容量方面领先

分布式发电装机容量最大的州为哈利斯科州，达808.58兆瓦；新莱昂州，达596.22兆瓦；以及奇瓦瓦州，达424.85兆瓦。这三个州合计占全国总量的32%。瓜纳华托州、科阿韦拉州、墨西哥州、索诺拉州和尤卡坦州也出现增长。

哈利斯科州预计将在2030年前超过1000兆瓦分布式发电容量。该州可持续能源发展计划规定，哈利斯科州至少应生产与其消耗量相当的能源，清洁能源占比将从目前的42%提高至60%。

墨西哥竞争力研究所估计，实现“墨西哥计划”（Plan México）的增长目标将使电力需求增加10.1%。这将需要在2030年前官方规划所计入的规模之外，再增加11.9吉瓦发电容量。

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