11月，攻击者利用伪造的互联网流量路由公告，将来自南美和欧洲的比特币矿机算力重定向至一个虚假矿池。根据CoinDesk的报道，11月20日，超过1,000个矿场，其中大多数位于欧洲，在一秒内与其矿池失去连接。

路由劫持

运营矿池并开发矿机固件的Braiins公司表示，攻击规模从11月初的不足175拍哈希每秒，上升至11月20日的1.9艾哈希每秒。若按每周平均1,040 EH/s计算，这约为比特币网络算力的五百五十分之一。

攻击在BGP协议层面实施，互联网服务提供商通过该协议交换通往网络地址的路由数据。矿池的服务提供商宣布了一个包含4,096个地址的地址块，而攻击者则宣布了一个包含256个地址的更小地址块，其中包括该矿池的地址。路由器会选择更精确的路由，因此矿机流量被导向攻击者的服务器。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

奖励流向攻击者

大多数矿机通过矿池运行，矿池会在参与者之间分配任务和区块挖矿奖励。行业内仍广泛使用的Stratum协议基础版本以未加密方式传输数据，且无法让矿工核实服务器是否确实属于其矿池。

该虚假服务器接受任何登录名和密码，向矿工发送从另一个大型公共矿池复制的真实任务，并以自己的名义提交结果。Braiins未披露攻击者获得了多少资金。根据CoinDesk的计算，这些攻击带来的潜在收入不足1.7万美元的比特币。

Braiins建议矿工改用Stratum V2，该协议可加密连接并验证服务器的真实性。该公司称，使用可验证证书的固件进行加密Stratum V1连接是另一种替代方案。

关注我们在