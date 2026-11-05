所有者称 Poundland 仍处于脆弱状态——《卫报》

零售连锁店 Poundland 的所有者、美国公司 Gordon Brothers 表示，尽管已采取措施整顿业务，但该企业仍面临困难且处于脆弱状态。该公司正与潜在买家积极谈判，并寻求尽可能保留更多工作岗位，《卫报》报道。

员工面临风险

上周，Poundland 提交了拟任命破产管理人的通知。这使该公司获得了10个工作日免受债权人索赔的保护期，以便在可能启动无力偿债程序之前寻找挽救业务的协议。

该连锁店约1.2万名员工面临风险。在 Gordon Brothers 停止为该零售商提供资金后，Poundland 董事会聘请咨询公司 AlixPartners 负责这一流程。

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出售谈判

Gordon Brothers 和 Poundland 的高管分别就该连锁店的未来与政府部长会面。顾问继续与有意收购该品牌及大量门店的各方谈判。出售程序于9月初启动。

Gordon Brothers 于去年以1英镑收购 Poundland。该公司表示，收购时该零售商已陷入困境，需要进行彻底重组、紧急运营调整和大量资金支持。

首相安迪·伯纳姆呼吁所有者找到切实可行的解决方案，以保留门店和工作岗位。他表示，许多门店具有生存能力，并且对当地社区至关重要。若 Poundland 倒闭将面临数百万损失的供应商也表示，所有者不应以牺牲他们的利益为代价来最大化自身收益。

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