埃尔比勒洪水造成两人死亡——《The National》

伊拉克半自治库尔德斯坦地区首府埃尔比勒在强降雨后发生突发洪水，造成两人死亡。一名五岁儿童和一名年近三十、曾协助救援人员及当地居民的男子遇难，《The National》报道。

暴雨淹没埃尔比勒大部分地区

据埃尔比勒省长奥梅德·霍什瑙称，周六晚间的强降雨导致该市大部分地区发生内涝。最初预报降雨量约为30毫米，但在19时后，降雨量据初步估计达到80毫米。

这名儿童当时与父亲乘车行驶在新埃尔比勒区，车辆遭遇洪水。救援人员随后找到了遗体。第二名遇难者是一名志愿者：他在希瓦城地区附近协助紧急服务部门和居民，但被水流冲走。

洪水损坏了住宅、商店、商业设施、车辆、道路、公共基础设施和电网。省长呼吁居民除非有紧急需要，否则不要离开家门，以免妨碍救援和应急部门的工作。

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加沙数万顶帐篷被淹

与此同时，加沙地带的强降雨淹没了流离失所巴勒斯坦人居住的帐篷营地。由哈马斯控制的加沙政府媒体办公室表示，在过去12小时内，至少有7万顶帐篷被淹。根据其数据，这影响了数万人；有人员受伤的报告，但没有死亡报告。

加沙民防部门接到1,500起求助请求。此外，三栋废弃建筑倒塌，但无人受伤。人们试图修补帐篷并用沙子加固，以防止水进入帐篷内部。

市政部门和民防部门表示，由于燃料短缺和设备受损，他们无法全面应对恶劣天气造成的后果。哈马斯将缺乏避难和建设材料的责任归咎于以色列。以色列军方机构COGAT表示，前一天已与国际组织共同加强改善加沙卫生条件的措施。

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