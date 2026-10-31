肯尼亚强降雨导致塔纳河郡和拉穆郡发生洪灾：302户家庭被迫离开家园，另有3156户家庭受到影响。图卢和明吉拉水坝溢流后，水淹没了村庄和住宅，塔纳三角洲次郡的情况最为严峻，Nation Kenya报道。

向受灾者提供援助

肯尼亚红十字会表示，邻近拉穆郡的欣迪和维图地区也开始出现内涝。国家和郡级当局与人道主义合作伙伴已向302户流离失所家庭中的175户提供了食品、防水油布和毛毯。应急小组仍在评估需求，并在持续降雨的情况下努力抵达另外127个家庭。

塔纳河郡州长达多·戈达纳敦促风险地区居民立即转移到高地，以免被洪水围困。他表示，在过去两个月中，郡政府一直向社区发放建筑材料——金属板材、木材和钉子——用于迁往更安全的地点，但部分居民拒绝离开家园。

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塔纳河水位上涨预警

由于肯尼亚山和阿伯德尔山脉地区的强降雨增加了流入塔纳河及七叉坝群的水量，塔纳河流域的情况可能进一步恶化。水、卫生和灌溉部长埃里克·穆加警告塔纳河郡和加里萨郡下游居民，水库达到最大容量后将不可避免地进行受控泄洪。

穆加表示，为防止水坝毁坏，必须泄洪。他敦促低洼地区和河流流域居民迁往高地，因为下游河道无法容纳大量来水。

与此同时，在蒙巴萨，东非国家和人道主义组织的代表讨论了在自然灾害发生前采取预防行动的机制，其中包括在极端天气事件发生前为援助提供资金。

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