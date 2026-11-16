与AI相关的儿童性剥削举报增长逾8400%——《卫报》

两年间，关于利用人工智能对儿童进行性剥削的举报数量增长了逾8400%——从2023年的约4700起增至2025年的逾40万起。《卫报》援引爱丁堡Childlight全球儿童安全研究所的一份报告披露了这些数据。

深度伪造与勒索

该研究涵盖了科技公司向美国国家失踪与受剥削儿童中心提交的举报。其中包括利用深度伪造和能够在照片中以数字方式“脱去”人物衣物的应用程序制作的虚假图像。

此类图像可能被用于勒索儿童，要求其支付钱款或提供新的照片。Childlight的研究聚焦东亚和太平洋地区、拉丁美洲和加勒比地区，以及北美。

Childlight全球数据总监黛比·弗赖表示，AI的迅速普及正在改变儿童面临威胁的性质。她称，部分增长可能是由于检测和举报机制的改善，但数据表明，政府和科技公司需要采取紧急行动，以防止此类形式的暴力并迅速删除相关材料。

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互联网观察基金会数据

追踪全球儿童性虐待材料的英国非政府组织互联网观察基金会，在2026年上半年评估了6310张由AI生成、符合儿童性虐待材料法律定义的图像。这比2025年全年记录的逾4500张图像多40%。

Childlight还估计，全球每年有超过3亿名儿童遭受至少一种利用技术实施的性剥削或暴力形式。该研究所估计，大约每四名儿童中就有一人在18岁之前遭遇至少一种此类暴力形式。

在北美，该研究记录到近三分之一的女孩和超过十分之一的男孩在童年时期遭受过线下性暴力。美国登记的有关儿童性虐待材料的举报和通报数量在2024年至2025年间增长了63%，而加拿大增长了18%。

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