刚果民主共和国一个包括M23在内的叛军组织联盟表示，可能退出与该国政府在多哈举行的和平谈判。其称，原因是政府可能就修改宪法举行全民公投。

由刚果（金）前总统约瑟夫·卡比拉领导的国家复兴阵线（FRN）在戈马市作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。该声明是在阵线代表与以联合国刚果维和特派团MONUSCO负责人詹姆斯·斯万为首的联合国官员会面后发表的。

戈马会议

斯万周一抵达叛军控制的戈马，就保护平民、人道准入和停火监督进行磋商。FRN副主席科尔内耶·南加和贝特朗·比西姆瓦也参加了会议。

FRN于上个月正式成立，以取代刚果河联盟和M23运动。分析人士认为，此次会面是一次引人注目的与卡比拉的外交接触。几天前，美国和欧洲国家通过大湖区国际联络小组谴责了这个新成立的联盟。

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公投与谈判

贝特朗·比西姆瓦表示，联盟成员对可能修改宪法表示担忧，他们认为这可能使总统费利克斯·齐塞克迪能够竞选第三个任期。他说，在多哈进程中商定的承诺以现行宪法为基础，修改宪法将导致和平进程崩溃。

该组织还呼吁联合国请求齐塞克迪考虑谈判面临的潜在风险。上周，刚果（金）参议院一致通过了一项有争议的公投法案，批评人士认为，该法案可能允许总统谋求第三个任期。

2025年11月，刚果（金）政府与M23在卡塔尔斡旋下在多哈签署了一项框架和平协议。与此同时，据当地消息人士称，在FRN与政府军之间的战斗加剧后，当地安全局势仍然不稳定。

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