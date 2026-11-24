刚果民主共和国东部伊图里省行政中心布尼亚市附近的反叛组织“人民革命公约”表示，已决定停止向该市推进。该组织还宣布，将从近期在与政府军进行了数日激战后夺取的地区撤出，阿纳多卢通讯社报道。

夺取伊加-巴里耶尔

声明发布前一天，叛军夺取了位于布尼亚以北约25公里处的关键定居点伊加-巴里耶尔。消息来源称该地区具有战略意义。战斗结束后，政府军向该省行政中心方向撤退。

“人民革命公约”在声明中称，作出这一决定的原因之一，是在乌干达总统约韦里·穆塞韦尼斡旋下与金沙萨当局谈判期间作出的承诺。据媒体报道，自周末恢复战斗以来，数千名平民被迫离开家园，前往布尼亚。据这些报道，该组织周日还夺取了洛帕和林吉两个定居点。

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在乌干达举行的谈判

10月9日，约韦里·穆塞韦尼在乌干达恩德培主持了该组织领导人托马斯·卢班加与刚果（金）政府及军方高级官员代表团之间的谈判。2012年，国际刑事法院裁定卢班加犯有招募和使用儿童兵罪。法院判处他14年监禁，他在服满刑期后于2020年3月获释。

受到联合国制裁的卢班加于2025年宣布成立“人民革命公约”，由此开辟了反对总统费利克斯·齐塞克迪的又一条战线。伊图里省也是刚果（金）当前埃博拉疫情暴发的中心，并且是受叛乱活动影响最严重的地区之一。

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