在美国，佛罗里达大学的研究人员发现，反复强迫微笑，尤其是在面临经济损失风险时，可能与幸福感下降和烦躁加剧有关。一项在线实验分析了1,174人的数据，ScienceDaily报道。

实验如何进行

研究人员向参与者展示了令人愉快和令人不快的图片，包括小猫和鲜花，以及盗窃和虐待动物的场景。一部分人必须刻意微笑，其他人则可以自然反应。任务执行一次，或重复十次。

一半参与者被告知，不遵守有关微笑的指示可能会使他们从6美元报酬中损失2美元。实际上，没有人的钱被扣除，所有人都获得了全额报酬。每项任务后，人们都会评估自己的幸福水平。

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效果取决于重复和压力

在观看令人不快的图片时，一次刻意微笑会略微改善情绪，其中也包括那些被警告报酬可能减少的人。不过，随着练习重复进行，这种效果会减弱。当多次微笑的要求与经济损失的威胁相结合时，积极效果便消失了。

对于令人愉快的图片，与自然反应相比，一次微笑几乎没有带来额外效果。相反，在参与者必须反复微笑或感到压力的组别中，幸福感评分低于表情自然的人。在观看令人愉快图片的条件下，强迫微笑还与更高水平的烦躁和愤怒有关。

研究作者指出，这些结果可能解释了为什么要求员工在工作中持续表现出友善并不总能改善他们的情绪状态。

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