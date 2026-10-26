拉尔卡纳一场火灾烧毁加油站及六辆车辆——Dawn

周日凌晨，巴基斯坦拉尔卡纳市帝国路上的 Data Petrol Pump & CNG 加油站被一场火灾完全烧毁。大火还烧毁了一辆厢式货车、一辆轿车和四辆摩托车。没有人员死亡或受伤，Dawn报道。

人员离开了加油站区域

据 Rescue-1122 救援服务部门和警方称，火焰开始在场地内迅速蔓延后，加油站访客立即弃车并跑到安全地带。加油站员工和其他人员也在火焰蔓延至他们所在位置前及时离开了设施。

火灾烧毁了现金、设备、器具及加油站的其他财产。该站的地下燃料储罐和整个设施结构均被毁。火灾在附近地区居民以及行驶在帝国路上的司机中引发恐慌。

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起火原因仍在调查中

据 Market 警察局警员消息，初步检查显示，火灾可能由当时正在为加油站地下油罐加油的运油罐车引发。初步结论还认为，罐车发动机舱内的火花可能导致了起火。

与此同时，助理专员拉贾·汗·库雷希表示，火灾原因尚未确定。他说，副专员将在提交初步检查报告后决定是否展开正式调查。救援人员在鱼市、菜市场和雷沙姆加利地区附近疏导车辆及行人交通。灭火工作持续约三小时，随后开始对该区域进行冷却处理。

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