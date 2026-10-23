印度尼西亚的森林和泥炭火灾正威胁苏拉威西岛上的史前洞穴艺术。高温和烟雾可能加速石灰岩洞穴内图像的损坏，Channel NewsAsia报道。

洞穴附近的火情

火灾蔓延至南苏拉威西省，那里坐落着拥有史前绘画的马罗斯-庞凯普洞穴。据消防员穆罕默德·伊克法尔称，10月初，一处火灾在其中一个洞穴附近燃烧了一周多，并一度逼近至距离洞穴800米处。

9月30日至10月18日，环绕该洞穴、拥有联合国教科文组织世界地质公园地位的国家公园内，超过270公顷土地被烧毁。苏门答腊和婆罗洲受火灾影响最严重，但火势也蔓延至苏拉威西岛。

印度尼西亚正经历自2015年以来最严重的森林和土地火灾。强烈的厄尔尼诺现象推高了气温并减少了降雨，使森林和泥炭地更容易发生火灾。

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对古老绘画的威胁

格里菲斯大学考古学家巴斯兰·布尔汉解释说，热量是最具破坏性的因素。他表示，即使火焰没有直接接触壁画，周围温度的变化也可能加速腐蚀。

烟雾还会产生烟灰，沉积在绘画上并将其遮蔽，使图像变得不那么清晰，也更难辨认。在马罗斯-庞凯普洞穴中，格里菲斯大学研究人员将描绘类人形象与一头猪互动的图像断代为至少5.12万年前。

在苏拉威西岛附近的穆纳岛，一个红色手部模板印迹被断代为至少6.78万年前。消防员在10月22日和23日继续扑灭公园其他区域的火点；伊克法尔表示，天气状况仍然干燥，且没有降雨。

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