印度尼西亚加里曼丹的森林火灾已波及极危婆罗洲猩猩60%的栖息地。受影响的包括图阿南研究站附近以及古农帕隆国家公园内的健康森林。异常强烈的厄尔尼诺现象使植被干燥并带来风力，助长了火势蔓延。

据《自然》报道，印度尼西亚已有超过280万公顷土地被烧毁，其中加里曼丹受灾最严重。7月至10月期间，该地区发生了约30万起火灾。10月，空气中有毒颗粒物的浓度约为世界卫生组织认为安全水平的400倍。

烟霾与森林损失

曾到访图阿南研究站的罗格斯大学灵长类动物学家埃琳·福格尔表示，在此行期间，她大部分时间都在协助灭火。她说，浓厚的橙褐色烟霾在没有呼吸器的情况下会刺激肺部，而森林变得异常安静：只能听到树木燃烧和倒下的声音。

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森林项目工作人员、与猩猩合作的团队、物候学专家和消防员连续两个多月与火灾作斗争。在接受《自然》采访时，图阿南的泥炭森林仍在阴燃。

猩猩离开受影响地区

福格尔表示，研究人员看到一些猩猩显得无精打采且患病。一只科学家已观察超过15年的雄性猩猩待在地面上，呼吸困难。几天后，它似乎有所恢复：开始食用植被和果实，并爬上树木。

这位灵长类动物学家称，猩猩正在从一个区域迁移到另一个区域。这可能会加剧动物之间对有限资源的竞争，并改变它们的行为。

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