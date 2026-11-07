在美国，若不采取额外措施降低野火风险，到本世纪中叶，受损或被毁的房屋及其他建筑物数量可能接近三倍增长。研究团队估计，在2026年至2060年间，火灾可能损坏或摧毁多达44.9万处建筑物，Fortune报道。

快速蔓延的火灾造成最大损失

研究人员分析了2001年至2020年美国本土火灾每日蔓延情况的卫星数据。单日蔓延面积超过4000英亩的火灾占所分析火灾的2.7%。与此同时，这类火灾造成了78%有记录的建筑物被毁，并占报告灭火成本的61%。

强风或易燃材料可能加剧火势的迅速蔓延。文章作者弗吉尼亚·伊格莱西亚斯表示，即使火势短时间内快速增长，也可能造成重大后果，无论其最终过火面积如何。

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变暖和开发建设增加风险

气温上升使土壤和植被干燥，而长达一个世纪的火灾抑制措施促成了干燥植物物质在森林中的积累，这些森林过去经常发生火灾。研究人员估计，与没有人为气候变化的情景相比，与人类活动相关的干燥化几乎使1984年至2015年美国西部被烧毁的森林面积增加了一倍。

另一个因素是在火灾风险最高的地区扩大开发建设。1945年至2015年，美国这类地区的建设规模增长了十倍。当余烬进入住宅区时，火势可能在建筑物之间迅速蔓延。预计未来风险最高的西部地区中，约三分之一是低收入社区。

研究人员列举的减少损失措施包括耐火屋顶、具备防余烬保护的通风口、清除房屋周围的干燥植被和可燃材料，以及计划性燃烧和森林疏伐。

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