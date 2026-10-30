据Nation Kenya报道，在肯尼亚，原告埃文斯·莫拉拉·尼扬贡戈请求基西劳工与雇佣关系法院暂停遴选教师服务委员会（TSC）的常任首席执行官，直至法院审理其申请。

尼扬贡戈称，2026年9月29日发布的新职位空缺公告未获适当批准，也未正式撤销2025年5月6日的先前公告。他还质疑TSC主席发布这些公告的权限。

要求暂停遴选

原告请求在案件作出最终裁决前，暂停接收申请、候选人初选、面试、遴选以及任命新的TSC秘书兼首席执行官。他还称，如果代理首席执行官伊芙琳·米泰伊竞逐该职位，可能存在利益冲突。法院尚未就这些主张作出裁定。

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新一轮招聘规定申请提交截止日期为2026年10月30日。TSC至今仍未任命南希·马查里亚的常任继任者；她于2025年6月离任。自那以后，米泰伊一直担任代理首席执行官。

此前程序被认定为违法

此前的遴选已成为多起诉讼的对象。2026年1月，蒙巴萨劳工与雇佣关系法院驳回了托马斯·莫索米·奥尤吉的诉讼，他对要求拥有教育领域学位提出质疑。2月，基安布高等法院在另一起诉讼中叫停了遴选。

9月17日，法院认定最初程序违法，并责令TSC重新发布招聘公告。多拉·切普克沃尼法官认定，2025年5月的公告给候选人13天提交申请，而非委员会人力资源手册规定的至少14天。法院还指出，公告缺少拟议薪酬的信息，同时确认了教育领域学位以及至少10年相关经验的要求。

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