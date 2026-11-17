针对赛琳娜·戈麦斯、曼迪·蒂菲和丹妮拉·皮尔森——初创公司Wondermind的联合创始人——的联邦诉讼已被全部撤回。据Variety报道，戈麦斯的律师马修·S·罗森加特证实了这一消息。

根据法庭文件，原告自愿撤诉，并放弃再次提起诉讼的权利。罗森加特表示，戈麦斯对案件终结感到满意，并希望继续向前迈进。

投资者的指控

Wondermind SRS 44 LLC和Bespoke Wondermind SPV I LLC于8月提起诉讼。它们指控戈麦斯、蒂菲——这位歌手的母亲——以及皮尔森涉嫌欺骗这家心理健康初创公司的投资者。

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原告称，Wondermind团队涉嫌虚假陈述公司的发展前景及其管理架构。具体而言，他们称戈麦斯和蒂菲从他们那里筹集了约120万美元。

辩方立场

罗森加特此前表示，有关戈麦斯涉嫌欺诈或其他不当行为的说法在事实和法律层面均毫无根据。他还表示，辩方将寻求驳回针对这位歌手的诉求。

戈麦斯、蒂菲和皮尔森于2021年创立Wondermind，旨在让心理健康资源更容易获得。

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