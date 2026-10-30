尼日利亚阿布贾联邦首都领地高等法院判处联邦首都发展局（FCDA）员工金斯利·埃塞莱博尔7年监禁，案件涉及其使用伪造文件欺骗土地买家。法官A.O. 穆萨认定其五项罪名全部成立，尼日利亚《Premium Times》报道。

五项罪名的判决

埃塞莱博尔因其中三项罪名各被判处7年监禁，另外两项各被判处2年。所有刑期将同时执行，法院没有规定可通过缴纳罚款替代监禁。

该案因向摩西·奥西纳奇出售阿布贾Kubwa District Central Annex地区的两块土地而提起，地块编号为383和424。埃塞莱博尔在FCDA城市与区域规划部门工作。根据案件材料，他将这些地块称为真实可出售的房产，尽管他没有将其转让给买家的有效权利。

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文件与资金转账

控方称，埃塞莱博尔使用两份以优素福·拉万和阿德戈克·阿西瓦朱名义开具的财产转让文件，令奥西纳奇相信这些地块是真实的。买家从其公司Moscow International Services Limited的账户转账支付了土地款。

当奥西纳奇试图取得这些地块时，他发现卖方没有转让它们的合法所有权。报道称，埃塞莱博尔表示，他知道还有其他人对这些地块提出主张，并承诺提供替代地块，但并未这样做。在要求退款后，奥西纳奇向尼日利亚经济和金融犯罪委员会求助，该委员会调查了此案并在法庭上支持控方。

最初在2021年3月，该案包括三项以欺骗手段获取金钱的指控。随后，指控扩大至五项，增加了两起将伪造文件当作真实文件使用的事件。

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