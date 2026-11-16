总部位于埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴的非洲疾病控制与预防中心（Africa CDC）一批高级员工呼吁，不要让总干事让·卡塞亚连任第二个四年任期。据Health Policy Watch报道，他现任任期将于2月届满，该组织理事会将于11月22日审议其续任问题。

员工请愿书

一份以“关切此事的高级员工”名义发布的请愿书称，4月进行的对卡塞亚的工作评估存在法律和程序缺陷。该文件由非洲联盟委员会主席马哈茂德·阿里·优素福签署，尽管他直到2025年3月才上任，而该评估涵盖卡塞亚2023年至2026年的整个任职期间。

该媒体援引的消息人士，包括Africa CDC现任和前任员工，称可能存在对员工施压、调动质疑管理层决定的员工，以及未遵循适当程序的任命。三名消息人士还称，卡塞亚曾威胁两名非洲联盟委员会高级女外交官。Africa CDC没有直接回应有关这些指控的问题，但强调，自2023年4月获任命以来，这位总干事未被停职、惩处或休假。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Africa CDC的回应

该组织否认人员流动显著的说法。该组织表示，自2023年以来，有两名主任离职，同时聘用了七名主任，员工总数从2023年的262人增加到2026年的620人。Africa CDC还解释称，部分合同取决于捐助方资金，而固定期限任命使其能够在疾病活跃暴发期间迅速招募人员。

审计人员的意见

非洲联盟外部审计委员会关于截至2025年12月31日年度的一封信指出，Africa CDC在财务管理方面存在49项缺陷。审计人员尤其指出，对差旅支出的控制薄弱：2025年用于机票的880万美元中，价值178万美元的机票被延迟预订。审计人员称，另有298张机票是在出发日期之后才提出申请。Africa CDC账目与埃塞俄比亚航空数据之间的差额为156万美元。

审计人员的信中指出，截至2025年底，该组织的资金余额为5290万美元。与此同时，Africa CDC年度报告称，其赠款组合为4.63亿美元，涵盖66项活跃赠款。

关注我们在