在黑色星期五这一网络零售业一年中最繁忙的时期之一，亚马逊员工及其支持者在20多个国家发起罢工和示威活动，要求提高工资、改善工作安全条件并保障工会权利，阿纳多卢通讯社报道。

行动将持续至网络星期一

为期四天的“让亚马逊付费”运动由UNI Global Union和Progressive International组织。组织者表示，该行动将持续至网络星期一。

德国工会ver.di呼吁在11处亚马逊设施举行罢工。印度工会宣布将在该国至少23个地点举行集会。波兰、巴西、日本和南非也计划举行示威活动。美国Teamsters工会将于周一在洛杉矶和芝加哥举行抗议活动。

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诉求与公司立场

这项已连续开展第七年的运动呼吁亚马逊承认员工进行集体谈判的权利、改善工作场所安全、缴纳公平份额的税款，并考虑其运营对环境的影响。

这些行动发生在两周前：加拿大不列颠哥伦比亚省约800名亚马逊仓库员工达成了该公司在北美首份具有法律约束力的集体协议。该为期三年的协议经仲裁达成，规定提高工资、改善休假条件和提供解雇补偿金。亚马逊在Sky News援引的一份声明中表示，公司提供有竞争力的薪酬、福利和安全的工作条件，并在全球直接雇用超过150万人。

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