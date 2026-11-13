英格兰和威尔士缓刑服务部门中加入Napo工会的工作人员，因薪酬水平和过度工作负担投票决定罢工。据《卫报》报道，该工会还支持禁止加班及其他不停工的抗议形式，这些行动可能于11月23日开始。全面罢工计划在稍后举行。

关于薪酬和工作负担的投票

Napo表示，由于部长们提出加薪5%，工会认为这不足够，加之没有削减工作负担，因此举行了投票。该工会要求加薪12%。

在薪酬问题上，85%的投票者支持不罢工的行动，74%支持罢工。在工作负担投票中，87%支持不停工的行动，75%支持罢工。

Napo秘书长伊恩·劳伦斯表示，投票结果反映了员工对薪酬和工作负担状况的不满。他说，甚至在实施新的囚犯提前释放计划之前，工作负担就已达到危机程度。Napo还表示，自2010年以来，缓刑工作人员的工资一直停滞不前，而接待人员的收入仅略高于最低工资。

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囚犯提前释放带来的压力

缓刑工作人员监督违法者的行为、康复情况和电子脚环，并可因新的违法行为或违反释放条件而将他们送回监狱。旨在减少监狱拥挤的提前释放计划于10月启动后，这些工作人员面临的压力增加。到今年年底，预计约有2,500名违法者将根据该计划获释，其中包括因性犯罪被定罪者、家庭施暴者和跟踪者。

司法部表示，作为一项价值7亿英镑、持续至2028—2029财年的投资计划的一部分，该部门正在为2026—2027财年再招募1,300名见习缓刑官员。该部门表示，已制定应对抗议行动的计划，以确保违法者继续受到同样严格的监督。

政府研究所指出，人员招聘速度缓慢意味着缓刑工作人员仍然负担过重，且尚未准备好应对额外需求。截至2026年3月，缓刑服务部门的9个分支机构，即其总数的8%，空缺率至少为40%。

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