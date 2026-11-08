沙迦统治者谢赫苏丹·本·穆罕默德·阿勒卡西米发布了他的第219部已出版著作——历史小说《Al Julanda Khalid bin Sultan Al Qasimi》。发布会在沙迦国际书展举行，沙迦副统治者谢赫苏丹·本·艾哈迈德·阿勒卡西米和沙迦图书管理局主席谢哈·博杜尔·阿勒卡西米出席。

据《The National》报道，作者表示，他用五天写完这部小说，印刷则用了半天。这本分为五章的书由 Al Qasimi Publications 出版。

谢赫哈立德的故事

这部小说献给19世纪人物谢赫哈立德·本·苏丹·本·萨克尔·阿勒卡西米。故事以历史文献为基础，涵盖他38年的人生：被罢黜、海上旅行、监禁，以及试图与童年恋人重聚。

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该书的故事发生在沙迦、哈伊马角、马斯喀特和伦盖——伊朗南部海岸的一座历史港口城市。其中一个情节讲述了在马斯喀特海岸附近救起一名溺水陌生人的故事。另一条故事线聚焦哈立德与阿米娜·宾特·谢赫·阿卜杜拉·本·穆赫森·阿勒宰因的爱情：两人分离后，她嫁给了伦盖的统治者；在丈夫去世后，她也在与哈立德的婚姻能够举行之前去世。

书名的由来

小说标题源自“Al Julanda”这一绰号，随着时间推移，它比主人公的名字更广为人知。书中称，这个名字是哈立德父亲的妻子马赫拉·宾特·易卜拉欣·阿勒马尔祖基为他取的，她曾帮助抚养他。该绰号与前伊斯兰时期阿曼统治者阿尔朱兰达·阿尔阿兹迪有关，并反映了她家族的阿曼血统。

谢赫苏丹表示，他从事历史和文学研究已有54年。他还呼吁学生和年轻研究人员研究原始资料和历史文献。今年，阿曼成为沙迦书展的主宾国。

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