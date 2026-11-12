日本执政联盟已开始就修订该国防务战略进行谈判。其中一个核心议题是海上自卫队可能采购配备核动力装置的潜艇，据《日本时报》报道。

作为联盟中较小伙伴的日本维新会呼吁引入配备“新一代推进系统”的潜艇，并从柴油动力潜艇转向配备核反应堆的潜艇。该报称，这一想法在自民党内也获得了大量支持。

更新防务文件

如果联盟达成协议，对此类潜艇的需求可能被写入计划在年底前修订的防务文件中。其中包括《国家安全战略》《国家防卫战略》和《防卫力量建设计划》。

配备核动力装置的潜艇比柴油动力潜艇更快，能够为舰载系统产生更多电力，并可在水下停留更长时间。目前，美国、英国、法国、中国、俄罗斯联邦——侵略国——以及印度都在使用此类潜艇。澳大利亚和韩国也在努力获得此类能力。

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成本、人员和法律限制

与此同时，实施这一计划将需要大量资源。尽管日本是常规潜艇技术领域的全球领先国家之一，但该国没有研发和维护核动力潜艇所需的国内基础设施。

另一个问题是需要核工程师、反应堆维护专家、检查员和培训人员。人口老龄化以及自卫队征募困难也构成额外挑战。

对日本《原子能基本法》的现行解释禁止将核设施用于非民用目的。因此，政府在进入采购阶段前将必须解决这一立法问题。由于公众对核技术和事故风险的担忧，这一倡议还可能引发政治讨论。

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