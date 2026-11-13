日本执政的自由民主党及其执政联盟伙伴日本维新会已开始就更新关键安全文件举行工作层磋商。拟议的调整旨在加强军事威慑，使国家为长期冲突做好准备，并降低受到经济胁迫的脆弱性，《南华早报》报道。

预计政府将在12月批准更新2022年通过的《国家安全战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》。东京认为北京是其“最大的战略挑战”。

无人机、导弹与人工智能

审查的优先事项包括无人系统、远程导弹、一体化防空反导系统，以及长期维持作战行动的能力。据《读卖新闻》报道，该计划还规定加强日本陆上、海上和航空自卫队的联合行动。

日本计划特别重视能够阻止对手实现其目标的能力。这可能对靠近台湾的日本西南诸岛具有重要意义。东京还计划在自卫队联合行动司令部引入基于人工智能的决策系统。

日本正在考虑与美国开展更紧密的国防工业合作，并考虑扩大由私营部门运营的国有工厂的生产。为应对人员短缺，政府希望优化指挥机构和部队，首先是在前沿部署的编队中进行优化。

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开支与升级风险

据路透社报道，日本正在讨论一项规模为70万亿至80万亿日元，即4370亿至5000亿美元的防务计划，覆盖2027至2031财年。相比之下，现行计划规定的规模约为43万亿日元。最终的资金规模尚未确定；政治人士还在考虑对核动力潜艇进行研究的可能性，但尚未作出采购此类潜艇的决定。

中国多次批评计划中的调整。11月5日，中国外交部指责东京以中国为借口扩张军力，并加速再军事化。

帝京大学副教授松冈美里认为，日本试图削弱北京对以有限武力或经济压力实现目标的信心。与此同时，她警告称，增强日本能力可能引发中国的军事反制措施，并加剧地区紧张局势。她表示，威慑不能取代外交，也无法解决两国之间的政治争端。

除国防外，东京还打算减少北京可能在危机期间利用的经济依赖。据共同社报道，更新后的《国家安全战略》可能纳入“集体韧性”概念——与伙伴国家及发展中国家合作，使关键矿产、能源和食品供应多样化。

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