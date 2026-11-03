据接近该联盟的消息人士称，伊拉克执政的什叶派协调框架因围绕总理阿里·扎伊迪、解除武装团体武装以及政府职位分配的争议而面临分裂。Asharq Al-Awsat报道了这一消息。

该报消息人士称，由于相互竞争的政治利益、对金融危机的分歧以及对空缺和已分配职位的争夺，联盟内部的两极分化加剧。一些力量支持扎伊迪，另一些则质疑其治理国家的方式，并且据消息人士称，阻碍解除这些团体武装的努力。

盟友之间的公开冲突

上周六，重建与发展联盟成员哈立德·马尔苏米呼吁追究前总理努里·马利基的责任，紧张局势由此公开化。马尔苏米指责他破坏社会、散播不和，并提到2014年马利基领导政府时，伊拉克近三分之一领土落入达伊沙之手。

马利基媒体办公室负责人希沙姆·里卡比回应称，反对者正在政治争端中利用伊拉克人的悲剧。与此同时，重建与发展联盟的议会党团宣布暂停参加议会会议。该党团援引系统性违规、个别议员的不负责任行为，以及其所称的抹黑该联盟及其领导层的行动。

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武器、职位与外部压力

政治分析人士伊赫桑·沙马里称，职位分配、腐败案件的审理以及对武器的控制是争议的主要来源。他认为，协调框架的大多数成员支持让武器继续掌握在武装团体手中，尽管并非所有政党都认同这一立场。

这名分析人士还指出，努里·马利基与前总理穆罕默德·希亚·苏达尼之间存在领导权竞争。该报消息人士称，扎伊迪对一些政党试图限制其权力，并通过反腐和解除团体武装向其施压感到不满。

沙马里指出，伊朗一直是迄今遏制协调框架瓦解的主要外部因素。同时，他强调，伊朗的影响力并不能保证该联盟得以维持。

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