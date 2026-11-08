埃尔维斯·普雷斯利音乐的权利持有人以及埃米纳姆部分最知名录音作品的发行商已对Suno提起诉讼。他们称，这项人工智能服务非法生成模仿这些艺人的音乐和歌词，The Verge报道称。

普雷斯利权利持有人的主张

普雷斯利权利持有人的代表称，Suno违反了田纳西州的《确保肖像、声音和形象安全法》（Ensuring Likeness Voice and Image Security Act），即ELVIS Act。据该媒体报道，这项法律禁止人工智能公司克隆歌手的声音。

律师在诉讼中称，Suno将艺人的身份、劳动、创作和时间编码进其系统，并利用这些内容获利。他们还称，该公司未经许可，在数秒内复制出表演者需要多年才能掌握和完善的内容。

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Suno的立场

Suno发言人凯特·麦考马克向The Verge表示，该公司旨在帮助用户创作新的原创音乐，而不是使用艺人的姓名或形象。她表示，该平台禁止包含具体表演者姓名和歌曲标题的请求，并聘请第三方供应商检查上传的音频文件和歌词是否存在可能的侵权行为。

这些新诉讼与杰森·伊斯贝尔于9月与其他原告共同提起的一起案件类似。在该案中，原告称Suno制作了对他们的模仿作品，但没有直接主张侵犯版权。The Verge指出，该公司还已经面临来自Sony、UMG、伊斯贝尔和Reservoir的诉讼。

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