在泰国曼谷，法院以一项新的侮辱君主制指控判定泰国人权捍卫者兼活动人士阿农·南帕有罪。因此，他的累计监禁刑期超过34年，Channel NewsAsia报道。

新判决

据人权组织Thai Lawyers for Human Rights称，南帕和另外四人被判处两年零八个月监禁。该活动人士的律师克里萨当·努查拉鲁特向法新社证实了这一裁决，并表示这些指控与2020年暹罗商业银行总部附近的一场抗议活动有关。

五名被判刑者中有三人此前已因侮辱君主制而服刑。努查拉鲁特称，新判决使南帕的总监禁刑期增至超过34年。

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2020年抗议活动

42岁的南帕在2020年青年抗议活动期间获得关注，参与者要求改革由军方起草的宪法以及君主制。他自2023年以来一直被关押，原因是多项与抗议活动及其社交媒体帖子有关的侮辱君主制案件判决。

在暹罗商业银行附近的集会上，南帕要求就Crown Property Bureau转让该银行股份一事提高透明度。据SCBx称，哇集拉隆功国王是暹罗商业银行母公司的最大股东，持股比例为23.6%。

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