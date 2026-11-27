以色列人权组织“以色列反酷刑公共委员会”表示，在政府批准下，针对巴勒斯坦被拘留者的酷刑被系统性地使用。该组织称，以色列执法系统并不寻求防止此类做法，阿纳多卢通讯社报道。

关于暴力的投诉

在题为《被酷刑玷污：以色列司法系统中的巴勒斯坦被拘留者》的报告中，该组织分析了过去十年间协助提交的42起投诉。这些投诉尤其涉及长期剥夺睡眠、强迫男性和女性保持痛苦姿势，以及其他形式的严重身体暴力。

该委员会表示，通过酷刑获得的证词从审讯室进入警方、检察机关、法院和拘留系统。人权倡导者称，此类材料成为案件的一部分，影响法院裁决，并被用作判定巴勒斯坦人有罪的依据。

该组织还表示，法官可能看到被拘留者身上的瘀伤并听到他们对暴力的投诉，却不采取有效措施制止或调查此类案件。与此同时，这些法院随后会审议在审讯期间获得的证据。

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对死刑的警告

该委员会警告称，自1962年以来首次在以色列实施处决的尝试，可能会影响那些基于在酷刑下获得的供词而被定罪的巴勒斯坦人，无论这些供词是否真实。

据该通讯社报道，3月30日，以色列议会最终批准了一项规定处决巴勒斯坦囚犯的法律；该法律于5月在被占领的约旦河西岸生效。该法律规定，对被军事法庭认定在以色列归类为恐怖主义的袭击中故意杀害以色列人的巴勒斯坦人处以绞刑。联合国呼吁以色列废除该法律，人权观察则称该法律具有歧视性。

5月11日，以色列议会还通过了一项单独法律，为被控参与某些袭击的来自加沙地带的被拘留者设立特别军事法庭。该法律允许法官以多数票作出死刑判决。

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