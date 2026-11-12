人权组织“第一部门”获得了俄罗斯联邦——侵略国——联邦金融监测局所维护的一份机密登记册的访问权限。据Meduza报道，该登记册收录了被俄罗斯当局怀疑参与恐怖主义、极端主义、破坏活动或资助此类活动的人员。

面向金融机构的登记册

与公开的极端分子和恐怖分子名单不同，这份登记册并未公开。根据“第一部门”的评估，联邦金融监测局依据第115-FZ号联邦法律第7.4条维护该登记册，该法律涉及打击犯罪所得合法化和资助恐怖主义。

将人员列入名单的决定由联邦金融监测局打击恐怖主义融资跨部门委员会作出。此后，该机构将名单移交给金融机构。登记册包含个人数据和委员会的决定。

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超过3000个姓名

被列入封闭名单的人员可能面临与公开登记册中的人员几乎相同的限制，包括冻结银行账户。“第一部门”发布了一个可按姓名搜索的数据库，其中列有超过3000人。

其中包括记者列昂尼德·帕尔费诺夫和安德烈·洛沙克、音乐人鲍里斯·格列本希奇科夫和维拉·穆萨耶良、影评人安东·多林以及导演维塔利·曼斯基。“第一部门”律师叶夫根尼·斯米尔诺夫警告称，被列入此类登记册可能意味着俄罗斯执法或安全机构对该人感兴趣，并可能启动刑事诉讼程序。

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