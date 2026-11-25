在以色列，以色列反酷刑公共委员会（PCATI）在一份新报告中指控安全部门辛贝特在审讯期间酷刑虐待巴勒斯坦被拘留者。该组织还表示，负责监督处理针对辛贝特审讯投诉的司法部部门MAVTAN隐瞒了此类案件。据《耶路撒冷邮报》报道，在2001年至2024年间提交的超过1680起审讯期间虐待投诉中，监察员仅建议在五起案件中启动刑事调查。

PCATI称，这五起案件随后均在未提出指控、未进行审判或作出判决的情况下结案。以色列当局否认所有酷刑指控，但承认有时为防止“滴答作响的炸弹”情景下迫在眉睫的恐怖袭击而使用了强化审讯方法。当局表示，这种做法得到高等法院的允许。

强化审讯方法

在对PCATI提交的37起投诉的回复中，该组织于2016年至2026年间收到了相关决定，MAVTAN在11起案件中承认使用了强化审讯方法。同时，该监督机构认定，这些行为不构成酷刑，且因与迫在眉睫的袭击风险相关的情况而具有正当性。

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PCATI不同意这种做法，并表示，无论针对被拘留者的指控为何，禁止酷刑都不存在例外。该组织还认为，本应仅在例外情况下适用的“滴答作响的炸弹”原则，被使用得更为频繁。

对审讯的监督

据PCATI称，自2018年以来，部分审讯室的画面通过封闭的视听频道传输，监察员有时会随机查看。该组织称，这些视频数据不会被保存，因此，当被拘留者提出投诉而审讯人员予以否认时，并没有完整的客观记录来核实不同说法。

据该报报道，MAVTAN每年审查数千小时的审讯记录。自该机构于2014年成立以来，它曾在数十起案件中要求修改辛贝特的程序，或对该部门员工予以训诫。MAVTAN认为，这些纪律措施会影响审讯人员的职业生涯及后续审讯做法，而PCATI则认为这些措施不足够。

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