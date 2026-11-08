在荷兰，人权组织“捍卫者保护组织”（Safeguard Defenders）表示，中国所谓海外警察站网络并未停止运作，反而正在扩张。在中国问题跨议会联盟年度峰会上发布的一份报告称，至少91个国家设有至少1247个官方指定的海外联络点。

据《台北时报》报道，题为《镇压公式：中国控制社区的全球网络》的报告涉及74个中国政府机构和中国共产党组织的活动。文件称，这些机构在中共统一战线工作部的指示下，通过指定联络点开展活动。

用于控制侨民的网络

“捍卫者保护组织”称，这些机构被用于监控华人侨民社区。该组织指出，所列数字可能未能反映相关活动的全部规模，并称北京关于海外警察站已关闭的说法是虚假的。

报告作者称，自2024年底以来，中国已通过五项新的国家政策，为扩大此类海外活动作出规定。报告将此与“网格化管理”体系的推广联系起来；该组织认为，这一体系被用于大规模监控、控制和压制。

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报告作者劳拉·哈特表示，这一结构不应被描述为单独的警察站，而应被称为“网络化系统”。她表示，该系统继续以合法社区服务为掩护运作，并为侨民社区制造监控和胁迫的环境。

对民主国家的建议

中国问题跨议会联盟联合创始人兼执行主任卢克·德·普尔福德建议，民主国家建立外国代理人登记制度，并对违规行为规定刑事责任。他认为，与中共统一战线工作部有关联的组织，无论其公开名称如何改变，都应进行登记。

他还呼吁各国政府发布有关中国干预的年度报告，为受影响的侨民社区建立举报渠道，并扩大与台湾民选代表、亲民主活动人士和人权捍卫者的联系。

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