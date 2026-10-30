苏丹侨民和国际人权组织批评阿联酋外交官拉娜·努赛贝竞选联合国秘书长。批评者将其反对理由与努赛贝否认阿拉伯联合酋长国支持苏丹准军事组织快速支援部队的指控联系起来，《卫报》报道。

阿联酋上周提名努赛贝接替安东尼奥·古特雷斯，后者的第二个联合国秘书长五年任期将于今年结束。2024年之前，努赛贝担任阿联酋常驻联合国代表。

因苏丹战争受到批评

多年来，人权组织一直在记录证据；据其称，这些证据表明阿联酋支持快速支援部队。该组织正与苏丹军队作战，并被指控在战争期间犯下暴行。联合国表示，2025年10月对法希尔市的袭击带有种族灭绝的迹象。

苏丹民主与妇女权利活动人士加拉·卡里卜表示，努赛贝没有独立于本国对苏丹政策采取行动的经验。人权组织Sudan Action Hub联合创始人易卜拉欣·阿尔杜马认为，她当选可能会削弱受战争影响者对联合国的信任。

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人权观察前执行主任肯尼思·罗斯表示，尽管他援引了相关事实，努赛贝仍否认阿联酋在武装和支持快速支援部队中的作用。人权观察代表布鲁诺·斯塔尼奥·乌加特也表示，努赛贝驳回联合国关于阿联酋与该组织关系的报告，损害了司法公正和对责任人的追责。

候选人的立场和遴选程序

努赛贝在周二的一份声明中称，快速支援部队的罪行令人恐怖，并承诺支持联合国特派团就苏丹战争开展事实调查、确保问责和过渡期司法的工作。她还表示，考虑到联合国秘书长职位所要求的独立性义务，她已从阿联酋政府职务中休假。

要当选，候选人必须在联合国安理会15个席位中获得至少9票，并且不得遭到美国、英国、中国、法国或俄罗斯的否决。在本月早些时候的一次非正式投票中，哥斯达黎加前副总统雷贝卡·格林斯潘以微弱优势领跑，但她和其他候选人均至少获得了安理会常任理事国的两张反对票。

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