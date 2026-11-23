以色列人权组织 Physicians for Human Rights Israel 表示，在被占领的巴勒斯坦约旦河西岸，巴勒斯坦医护人员的工作受到系统性阻碍。正如《The National》报道，该组织的报告称，以色列军方和定居者对救护车和医疗诊所实施暴力、限制和阻碍。

事件数量增加

报告作者称，救护车和诊所是“虐待、阻碍和暴力的直接对象”。他们认为，这表明以色列政策发生了变化，而在加沙使用的做法正越来越多地在约旦河西岸重复出现。

报告引用了 Insecurity Insight 和 Safeguarding Health in Conflict Coalition 两个组织的数据。据其统计，2022年约旦河西岸记录了93起针对医疗卫生系统的暴力或阻碍事件，而2024年此类事件已达422起。

研究人员指出，2023年10月之后，不仅事件数量增加，暴力强度、阻碍形式以及对紧急医疗救助造成的总体损害也有所增加。

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纳布卢斯附近医护人员的证词

报告采访了纳布卢斯附近的25名巴勒斯坦医护人员。该组织归纳出他们所讲述的三类侵害：限制医护人员行动、直接袭击急救团队，以及经常羞辱工作人员。

一名急救人员称，由于以色列军队的军事活动，救护车不得不寻找绕道前往一个村庄。他说，患者被送到诊所时已经失去意识。

另一名来自纳布卢斯地区南部的护理人员说，在橄榄园撤离伤者期间，医护人员据其所述遭到以色列军队和定居者的射击。另一名救护车工作人员表示，一名以色列军人威胁他，查看了他的手机并砸坏了该设备。

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