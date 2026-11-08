在美国，伊朗裔美国人法律辩护基金会在向联邦法院提交的紧急动议中表示，美国当局计划于11月8日夜间经巴基斯坦将11名伊朗公民遣返至伊朗。该组织认为，此次行动可能违反要求必须提前发出书面通知的法院命令。据阿纳多卢通讯社报道。

经巴基斯坦的路线

据该基金会称，10名男子和1名女子原计划从菲尼克斯-梅萨门户机场飞往伊斯兰堡，途中在格鲁吉亚（国家）加油。随后计划于11月10日将他们转送至伊朗。据该组织称，被拘留者获得了为期15天的巴基斯坦过境签证。

动议称，11月7日晚些时候，美国移民和海关执法局（ICE）将11名被拘留者从佛罗伦萨和埃洛伊的拘留中心转移至亚利桑那州梅萨市。包机原定于凌晨4时左右起飞，但没有确认其是否按计划起飞。

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称违反法院命令

该基金会还表示，周五，一名伊朗官员在亚利桑那州的一处拘留中心会见了7名被拘留的男性。根据动议，他向他们告知了路线，并出示了一份载有全部11人姓名的官方航班舱单。

该基金会称，计划中的转移违反了联邦法官阿娜·K·雷耶斯于10月15日作出的命令。该命令要求政府在将伊朗公民转移至伊朗，或转移至协调此类转移的第三国之前，至少提前五个工作日提供书面通知。人权倡导者称，政府于周二向法院提交了单方通知，因此距离周日航班仅过去了三个工作日。

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