也门首都萨那及其郊区近几周儿童和年轻男性失踪事件增多。当地人权消息人士推测，胡塞运动代表可能将他们诱骗至军事营地，训练作战技能，并在家属不知情或未经家属同意的情况下将其送往前线，Asharq Al-Awsat报道。

这些消息人士称，自10月初以来，萨那不同地区约有13名儿童和年轻男性失踪。其中大多数人的年龄在15岁至23岁之间。消息人士表示，部分失踪者后来在胡塞武装军事营地或前线被找到，此前他们据称在家属不知情的情况下接受了战斗训练。

家属自行寻找失踪者

人权消息人士称，儿童和年轻男性从学校、街道和居民区失踪。他们的家属自行寻找信息，并通过社交媒体寻求帮助。根据这些信息，胡塞控制的安全机构不回应失踪报告，也不透露这些人的下落。

消息人士指出，自今年年初以来，萨那及其他由胡塞控制的城市已报告数百起儿童和年轻男性失踪事件。一些家庭至今仍不知道亲人的下落。

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在过去两天内被获悉的案件中，包括来自迈因区中部阿尔安西地区的16岁阿姆贾德·努曼·萨鲁希失踪，以及22岁的穆赫塔尔·阿卜杜拉·哈桑·里法伊在首都郊区哈齐尔市场附近失踪。

对招募的怀疑

据该媒体报道，一个家庭花了五天时间寻找一名两个月前在萨那失踪的未成年人。随后，一名胡塞代表告诉他们，这名男孩在该市北部的一处军事营地。一名亲属向该媒体表示，男孩被诱骗至该营地，并在其家人不知情的情况下接受了战斗训练。

萨那居民穆吉卜是四个孩子的父亲。他说，家庭害怕让孩子们出门，甚至是为了普通事务。根据他的说法，父母希望孩子能够学习并过上正常生活，而不必面临被招募和被送往前线的风险。

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