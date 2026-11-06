人权捍卫者伊曼·扎伊娜卜·马扎里-哈齐尔及其丈夫哈迪·阿里·查特哈已向巴基斯坦伊斯兰堡高等法院提出上诉，挑战反恐法院在一宗安全违规案件中作出的判决。据《黎明报》报道，他们还请求在上诉审理期间暂停执行刑罚并获准保释。

10月29日，伊斯兰堡一家反恐法院在该案中判处两人各10年监禁。法院还因妨碍公务人员履行公务，分别判处两人各1年监禁，并各处5万巴基斯坦卢比罚款。两人还因袭击或使用犯罪性暴力以阻止公务人员履职，分别被判处额外2年监禁。

辩方的论点

律师费萨尔·西迪基、里亚萨特·阿里·阿扎德和扎伊娜卜·詹朱阿在上诉中表示，一审法院未能确保公正审判，诉讼程序违法且具有任意性。据他们称，指控在未提供所需文件副本的情况下被提出，而不认罪记录则以两名上诉人的名义被记入，尽管他们并未作出这样的陈述。

辩方还称，部分控方证据，包括三名证人的证词，是在马扎里-哈齐尔、查特哈及其律师不在场的情况下听取的。上诉还质疑在监狱内进行审理：律师称其类似于秘密审判，并表示这对夫妇未被允许与辩护律师进行适当且保密的沟通。

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辩方认为，控方未能证明适用反恐法律所需的目的或意图。上诉书指出，法院自身将该事件描述为普通事件，而根据律师的说法，证据表明，这对夫妇当时正前往法院，在一道路障附近被拦下。上诉人请求撤销判决并宣告其无罪。

人权组织的呼吁

此外，包括国际特赦组织、Alliance for Lawyers at Risk、Lawyers for Lawyers和PEN Norway在内的23个国际人权组织呼吁巴基斯坦当局立即无条件释放马扎里-哈齐尔和查特哈。这些组织在一份联合声明中谴责了它们所称的针对这两名律师广泛滥用刑事司法系统的行为。

它们对反恐法律被用于刑事起诉和恐吓从事人权工作的律师表示担忧。组织还表示，拉瓦尔品第阿迪亚拉监狱内的审理不符合公正审判标准：据其掌握的信息，被告在法庭内被关在一个类似笼子的结构中，这使他们难以与辩方沟通。

声明提醒称，9月17日，最高法院暂停执行这对夫妇因社交媒体帖文案件被判处的17年刑期，随后他们再次被拘留。这些组织呼吁审查针对律师、记者、人权捍卫者和和平批评者使用反恐法律及PECA法的做法。

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