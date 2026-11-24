英国气候变化问题特别代表蕾切尔·凯特呼吁紧急改革联合国气候峰会机制，此前在土耳其安塔利亚举行的COP31谈判未能达成协议。这是17年来参与国首次未能达成共识，Politico Europe报道。

为何协议未获通过

英国、欧盟、许多发展中国家以及小岛屿国家拒绝了最终文件草案。其中没有提及导致全球变暖的化石燃料。

凯特称拒绝该文件是一个艰难的政治决定，但认为这是正确的。她认为，达成妥协文本可能会给下一届会议留下一个无序的协议包。

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改革建议

这名英国代表表示，各国应审查COP的官僚程序和决策方式。目前，会议最终文本必须获得近200个国家的一致同意。她表示，许多国家已准备讨论改变这一做法。

凯特还批评了东道国和峰会主席国对谈判的影响。她指出，作为COP31共同主办方的土耳其和澳大利亚尽管遭到许多国家反对，仍强调一项新的电气化目标。

她呼吁让会议更加紧凑，并将重点放在应对气候变化，以及为较贫穷国家的脱碳和适应工作提供资金。COP32计划于2027年11月在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。

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