据BBC报道，赞比亚代表帕梅拉·穆班加退出了第75届环球小姐大赛，该赛事决赛计划在美国领土波多黎各举行。《独立报》报道称，原因是她在获得美国签证方面遇到困难。

非洲参赛者面临的困难

将代表津巴布韦参赛的罗珊娜·霍尔在社交媒体视频中表示，在她原定飞往波多黎各当天，她没有获得所需的旅行许可。她称，其团队曾试图在美国对津巴布韦及其他国家公民实施部分限制的情况下争取签证获批。

霍尔指出，其他非洲参赛者也面临类似困难。南苏丹代表阿米莉亚·邓在她的视频下留言称，她能否参赛也仍存疑。两天前，环球小姐主办方曾欢迎邓成为该赛事历史上首位南苏丹代表。

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美国签证限制

赞比亚环球小姐组织表示，25岁的穆班加因涉及赞比亚及其他非洲国家的总统旅行限制而放弃参赛。据BBC报道，这些限制还影响了另外五个非洲国家。

唐纳德·特朗普的第10998号总统公告于1月生效，规定限制39个国家公民以及持有巴勒斯坦民族权力机构旅行证件的人员入境和获得签证。美国已全面暂停向19个国家的公民签发签证，其中包括南苏丹。另有19个国家受到部分限制，其中包括赞比亚和津巴布韦。参赛者于11月8日开始抵达波多黎各登记，决赛计划于11月24日举行。

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