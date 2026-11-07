澳大利亚总理未排除对家庭电池补贴领取者实施收入审查的可能性，该计划价值72亿澳元。政府正在寻求削减预算开支之际，这一问题正受到讨论，ABC News Australia报道。

寻求预算节省

环境部长默里·瓦特表示，在年中预算更新前，所有部长都被要求在各自部门中寻找节省开支的机会。与此同时，他称Cheaper Home Batteries Scheme计划极为成功。

据《澳大利亚金融评论报》报道，澳大利亚财政部正在准备缩减该计划的方案，包括降低对电池初始成本的补贴。目前，这项折扣覆盖设备价格约25%。

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能源部长克里斯·鲍恩表示，自该计划于2025年启动以来，澳大利亚已安装约60万套家庭电池。他表示，此类系统也有助于降低所有消费者的价格，包括未安装该系统的消费者。

反对党的立场

5月，补贴发放条件已经作出调整，以避免该计划资金过快耗尽。反对党联盟党呼吁彻底取消该计划。影子能源部长丹·蒂汉称该计划危险且成本过高，并表示取消补贴可能有助于应对通胀。

影子财政部长蒂姆·威尔逊表示，反对党寻求取消其认为会加剧通胀的政府计划。作为回应，瓦特指责反对党阻挠目前正在参议院审议的100亿澳元节省方案。

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