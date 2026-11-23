比利时首相巴尔特·德韦弗在早间预算谈判未能达成协议后，前往会见国王菲利普。据Politico Europe报道，由五个政党组成的联合政府因削减赤字的争议而处于危机边缘。

预算争议

德韦弗试图弥合荷兰语社会党与联合政府中间派和中右翼伙伴之间的分歧。各方正在讨论一项预算协议，该协议旨在将比利时的赤字削减100亿欧元。

周一上午的谈判持续了两小时，但未能达成协议。来自法语中右翼改革运动党的经济部长大卫·克拉林瓦尔在会后对记者表示，没有达成协议。代表荷兰语社会党人的副首相兼卫生部长弗兰克·范登布鲁克没有回答记者的提问。

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一个月内第三次访问

德韦弗与国王的会面在11时30分后不久开始。11月初，这位首相已提出辞职，但国王给予他更多时间，以在联合政府伙伴之间寻求妥协。这次访问是德韦弗不到一个月内第三次前往王宫。

比利时2025年的赤字占国内生产总值的5.2%，超过了该国对欧盟的承诺。据该媒体报道，这一比例明年可能上升。如果德韦弗放弃促成执政党之间达成协议的努力，比利时可能举行提前选举。

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