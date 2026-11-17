英国首相安迪·伯纳姆在伦敦市长宴会上的讲话中表示，英国从脱欧中失去的比得到的更多。在计划于周五举行的英国-欧盟峰会后，他计划与欧洲领导人讨论长期关系的可能模式，Politico Europe报道。

审视与欧盟的关系

预计双方将在峰会上签署农食品贸易协议、对接排放交易体系，并为年轻人建立新的签证制度。会后，伯纳姆打算与欧盟领导人讨论英国与欧盟长期关系的方案。

首相表示，这一过程将需要时间。相关方案及其评估将被提交，以帮助在下一届议会作出决定，而最终决定权将属于英国人民。

伯纳姆还表示，现届议会任期内的新安排不会违反工党2024年竞选宣言。这些安排应改善现有的脱欧协议，并惠及面临生活成本压力的劳动者。

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对脱欧的评价及反对者的反应

首相强调，他并不寻求重新展开2016年公投时期的争论。与此同时，他称脱欧是该国敌人所希望看到的，并将英国退出欧盟形容为全球走向孤立主义和保护主义运动中的第一张多米诺骨牌。

伯纳姆认为，在脱欧后的十年间，英国的国际地位有所削弱。他表示，英国没有充分重视盟友和机构，其后果已超出欧洲范围。按他的评估，脱欧的严苛条件导致英国在不利条件下离开欧盟，并使双方之间形成负面态度。

2020年与布鲁塞尔签署脱欧后协议的前首相鲍里斯·约翰逊敦促伯纳姆，不要将首相任期耗费在重返欧洲问题上。Reform UK领导人奈杰尔·法拉奇10月在有关可能恢复人员自由流动的猜测出现后，指责首相彻底背叛。

Ipsos于10月进行的一项民调显示，56%的英国人会投票支持申请加入欧盟，51%的人会支持在下一次大选后举行公投。

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